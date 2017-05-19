До 90% жителей пятиэтажек в Москве будут переселять в пределах квартала

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Власти Москвы рассчитывают, что примерно 90% москвичей в рамках программы реновации жилья будут переселять не только в пределах своего района, но и в пределах своего квартала, сообщил журналистам заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Он добавил, что по предварительным планам всего под программу реновации в Москве может попасть 551 квартал.

"Примерно 70% новых домов будут монолитными", — сообщил заммэра. Он также пообещал, что новые кварталы для москвичей, переселяемых в рамках реновации жилого фонда, будут отличаться повышенным уровнем благоустройства, в том числе там планируется сделать раздельный сбор мусора. Он также отметил, что в новых кварталах будет больше, чем в сносимых, машиномест на наземных паркингах. Кроме того, власти Москвы планируют создавать минимум один уровень подземных парковок в новых домах и строить рядом с ними многоярусные отдельно стоящие паркинги.

"Мировые звезды архитектуры уже интересуются нашим конкурсом по проектированию пилотных кварталов для программы реновации", — сказал Хуснуллин.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 домов, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединённых территориях. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию.