В ОП просят создать при вузах центры помощи иностранным студентам

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Члены Общественной палаты (ОП) РФ попросили министра образования и науки РФ Ольгу Васильеву создать при российских вузах специальные центры для оказания юридической помощи иностранным студентам, а также создать для них открытую общественную приемную, сообщается в письме министру от комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом, которое находится в распоряжении РИА Новости.

В феврале в ОП РФ проходил круглый стол, посвященный правовым проблемам иностранных студентов в России. По итогам мероприятия предложения его участников были сформулированы в инициативы, направленные на улучшение положений студентов-иностранцев.

"По итогам круглого стола участниками были сформулированы предложения по улучшению правового положения иностранных обучающихся в Российской Федерации… (Предлагаем) создать при вузах специализированные центры для содействия в решении правовых проблем иностранных обучающихся; создать открытую общественную приемную для иностранных обучающихся", — сообщается в письме к министру, текст которого есть в распоряжении агентства.

Общественники также попросили министра разработать специальные рекомендации для иностранных студентов (в том числе на английском языке) которые бы находились в открытом доступе на официальном сайте ведомства. Кроме этого, в ОП попросили Минобрнауки "обеспечить работу англоязычной версии сайтов вузов для своевременного информирования иностранных студентов" и "разместить на официальном сайте министерства образования и науки РФ перечень аккредитованных организаций, которые занимаются набором иностранных студентов для обучения в российских вузах".

"В свою очередь, готовы принять участие в практической реализации данных предложений", — написала председатель комиссии ОП РФ и модератор круглого стола Елена Сутормина.