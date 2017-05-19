Дворкович открыл детский технопарк "Кванториум" в Томске

ТОМСК, 19 мая — РИА Новости. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович открыл в пятницу в Томске детский технопарк "Кванториум".

"Это удивительное событие, которое дает дорогу сотням и тысячам школьников и детей, дает возможность приобрести новые навыки и знания. "Кванты", которые здесь создаются, позволят приобрести разностороннюю информацию и умение ориентироваться в самых сложных, продвинутых, но уже ставших частью современной жизни вещах", — сказал Дворкович на открытии технопарка.

"Самое главное, что здесь сочетаются очень интересные формы занятия с детьми действительно с глубокими научными знаниями и с фундаментальной подготовкой. Это очень важно, потому что с самого начала правильным образом выстраивается сознание школьника, потом уже легко воспринимать любую информацию и реализовывать любые проекты. Важно, что это междисциплинарная тема, то есть используются самые разные технологии и подходы. Сочетаются био-, информационные, робототехнические элементы, используются новейшие достижения в каждой из этих сфер. Таким образом ребята сразу находятся на передовой грани, знают, что происходит сейчас в науке и технике, а не происходило 50 лет назад, то, что пишется в учебниках, по которым учатся в обычных школе. Так что томский "Кванториум", думаю, это история успеха, и отсюда выйдет поколение замечательных профессионалов", — добавил вице-премьер.

Врио главы Томской области Сергей Жвачкин заявил, что в области будут открыты пять филиалов детского технопарка. "Кванториум" открыли не только для Томска, а для всей области. Чтобы было проще детям с других районов области работать в нем, будем открывать филиалы. Будут задействованы все", — сказал Жвачкин.

Детские технопарки создаются Минобрнауки РФ совместно с Агентством стратегических инициатив в рамках проекта "Новая модель системы дополнительного образования детей" при поддержке президента РФ Владимира Путина.

"Кванториум" предусматривает программы дополнительного образования, которые делятся по направлениям: исследование, моделирование и конструирование, работа с большими данными. Ожидается, что к концу 2017 года таких учреждений дополнительного образования для детей в стране будет не менее 30.