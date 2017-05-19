До 1 августа будет ограничено движение на нескольких улицах Москвы

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Из-за проведения работ по реконструкции инженерных сетей в столице ограничат движение на ряде улиц до 1 августа, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Круглосуточное ограничение будет действовать в Большом Казенном переулке на пересечении с улицей Земляной Вал на одной полосе частично, а также от дома 7 до дома 14/16 по улице Земляной Вал на одной полосе. Кроме того, ограничения коснутся улицы Казакова в районе дома 2, дома 7, строения 4 и дома 3 в Нижнем Сусальном переулке на одной полосе с организацией одностороннего движения по улице Казакова в сторону Земляного Вала.