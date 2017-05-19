Открытое правительство призвало МЧС не наказывать дважды за одно нарушение

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. МЧС рекомендовано не наказывать дважды за одно нарушение, предупреждение должно стать основной мерой воздействия, сообщает пресс-служба Открытого правительства.

"Министерству рекомендовано внедрять риск-ориентированный подход и в других сферах надзора и повышать роль профилактических мер, а административная ответственность должна перестать быть основной мерой борьбы с нарушениями. МЧС, в частности, не должно наказывать дважды за одно нарушение, а предупреждение должно стать основной мерой воздействия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что такие рекомендации содержатся в резолюции по итогам Всероссийского форума Открытого правительства, МЧС и предпринимательской платформы партии "Единая Россия" по реформе госконтроля и публичному обсуждению правоприменительной практики надзорных органов МЧС. Данный документ был подписан министром РФ по вопросам Открытого правительства Михаилом Абызовым и главой МЧС Владимиром Пучковым.

Согласно сообщению, практику вынесения предостережения, предупреждения или устного замечания в резолюции предлагается признать эффективным инструментом государственного наказания нарушителей, а практику привлечения к ответственности за одно и то же нарушение без достаточной доказательной базы нужно исключить.

"Вынесение предостережения, предупреждения или устного замечания, должны быть определены как основные меры воздействия. Кроме того, МЧС рекомендовано осуществлять разъяснительную работу с представителями малого и среднего бизнеса и ограничиваться предупреждением или устным замечанием при выявлении нарушений, совершенных впервые, и продолжить работу по развитию института консультирования бизнес-сообщества по правилам комплексной безопасности", — добавляется в релизе.

"Наша главная задача – совместно с руководством регионов и руководителями министерств и ведомств изменить характер госнадзора. Переключиться с репрессивного надзора, который по факту сложился, на надзор партнерский, с тем чтобы мы помогали предпринимателям выполнять обязательные требования. Не только наказывали и штрафовали бы их, но и разъясняли требования, многие из которых для них являются запутанными и непонятными, и совместно вырабатывали бы пути совершенствования нашего госнадзора", — приводятся в сообщении слова Абызова.