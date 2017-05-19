В Москве 25 мая пройдет световое шоу в честь 60-летия гостиницы "Украина"

Кутузовский проспект и гостиница Украина в Москве. Архивное фото

Кутузовский проспект и гостиница Украина в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Световое шоу на фасаде московской гостиницы "Украина" покажут 25 мая в честь ее 60-летия, сообщается на сайте столичной мэрии.

"Москвичи и гости города увидят, как здание приобретает различные черты ар-деко, а потом превращается в готический собор и дворец в стиле классицизма. Параллельно зрителям расскажут, как строилась гостиница "Украина", из чего сложился стиль сталинских высоток и когда появился Кутузовский проспект", — говорится в сообщении.

Зрители также увидят виртуальные советские барельефы, знаменитую скульптуру "Рабочий и колхозница", а завершится шоу эмблемой Олимпиады-80 и огромным олимпийским мишкой.

Шоу начнется в 22.40 и продлится около 20 минут, уточнили в мэрии. По мнению властей, за ним лучше всего будет наблюдать с Краснопресненской набережной и Новоарбатского моста.