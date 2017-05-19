В Москве 25 мая пройдет световое шоу в честь 60-летия гостиницы "Украина"
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Световое шоу на фасаде московской гостиницы "Украина" покажут 25 мая в честь ее 60-летия, сообщается на сайте столичной мэрии.
"Москвичи и гости города увидят, как здание приобретает различные черты ар-деко, а потом превращается в готический собор и дворец в стиле классицизма. Параллельно зрителям расскажут, как строилась гостиница "Украина", из чего сложился стиль сталинских высоток и когда появился Кутузовский проспект", — говорится в сообщении.
Зрители также увидят виртуальные советские барельефы, знаменитую скульптуру "Рабочий и колхозница", а завершится шоу эмблемой Олимпиады-80 и огромным олимпийским мишкой.
Шоу начнется в 22.40 и продлится около 20 минут, уточнили в мэрии. По мнению властей, за ним лучше всего будет наблюдать с Краснопресненской набережной и Новоарбатского моста.
С 7 по 9 мая на фасаде здания по адресу Моховая, 13, показывают световое мультимедийное шоу, посвященное обороне Москвы.
Трансляция анимированного фильма в формате видеомэппинга проходит с 21.00 до 23.00.
Серию масштабных световых проекций, объединенных единой сюжетной линией, можно увидеть со стороны Манежной площади.
Зрителям показывают аэростаты и зенитные батареи, защищавшие воздушное пространство над Москвой, организацию бомбоубежищ и парад на Красной площади в ноябре 1941 года.
Благодаря современным мультимедийным технологиям "оживают" яркие образы, связанные с одним из ключевых эпизодов Великой Отечественной войны.
Москвичи могут стать свидетелями героических событий от вторжения врага до остановки противника на оборонительных рубежах и начала контрнаступления.
История битвы за Москву показана на примере судьбы простого солдата.
Сюжет фильма создан на основе свидетельств участников войны, в том числе описанных в книге "Москва: Близко к сердцу. Страницы героической защиты города, 1941 — 1942".
В звуковом сопровождении фильма использованы аудиофрагменты подлинных сводок "Совинформбюро", служивших главным источником информации о событиях на фронтах.
Инициатором проекта выступила АФК "Система" совместно с Государственным историческим музеем при поддержке МИА "Россия сегодня" и телеканала "Москва 24.