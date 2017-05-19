Навальный готов принять участие в дебатах с Усмановым

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Алексей Навальный заявил на своем интернет-ресурсе, что готов принять участие в дебатах с российским миллиардером Алишером Усмановым после его видеообращения, в котором бизнесмен опроверг обвинения Навального в свой адрес.

Комментарием Усманова РИА Новости пока не располагает.

Ранее телеканал "Дождь" обратился к Усманову и Навальному с приглашением встретиться на дебатах телеканала в прямом эфире.

Усманов в четверг, в день начала судебного разбирательства по иску к Навальному, опубликовал видеообращение в соцсети "ВКонтакте", в котором ответил на обвинения в свой адрес, в том числе по поводу утверждений о передаче участка с особняком фонду, якобы подконтрольному премьеру Дмитрию Медведеву.

Бизнесмен также опроверг, что утверждения о неуплате им налогов в России: "в этом году только я задекларировал 2,7 миллиарда рублей налогов, а за десять лет заплатил почти полмиллиарда долларов, если переводить по курсу".

Усманов опроверг и слова Навального о том, что источник его состояния — крупнейшие приватизационные сделки. "Аукционы залоговые, насколько я помню, кончились в 95-м году, для твоего сведения. Я никогда ни в одном из них не участвовал, в последующих приватизационных сделках тоже", — заявил бизнесмен.

При этом появление обращения Усманов объясняет необходимостью дать разъяснения людям, которые верят Навальному. Навальный в четверг пообещал позже по пунктам ответить на заявления Усманова, сделанные им в видеообращении, но пока не ответил.

"СМИ написали, что они готовы организовать какие-то дебаты и не боюсь ли я прийти на такие дебаты — меня спрашивали много раз. Не боюсь, я обращаюсь, в том числе, к Алишеру Бурхановичу Усманову, на вы, говорю, да — я готов участвовать в таких дебатах", — заявил Навальный на своем интернет-канале.

Навальный предложил использовать для дебатов площадку своего "Фонда борьбы с коррупцией". При этом Навальный отметил, что расценивает видеообращение к нему Усманова как угрозу.

По словам Навального, свой ответ на видеообращение он намерен опубликовать в начале следующей недели.

Ранее в интервью "Ведомостям" Усманов сообщил, что договор из фильма Навального о Медведеве был частью сделки по другому участку. По словам Усманова, он изначально купил особняк для своей сестры, однако она не захотела там жить. По его словам, он передал данный участок фонду "Соцгоспроект" Ильи Елисеева (по утверждению Навального, связанному с Медведевым), а взамен получил землю рядом с собственным участком.

В четверг в Люблинском суде Москвы прошло предварительное заседание по иску Усманова к Навальному о защите чести и достоинства, слушания по существу назначены на 30 мая. В иске Усманов не стал заявлять материальных претензий, потребовав только опровергнуть распространенную информацию.