Успешно окончив обучение на факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ, Екатерина получила 2-е высшее образование в РЭУ им. Плеханова (спец. финансовая аналитика).Она построила блестящую карьеру, преуспев в бизнесе, а в счастливом браке родила мужу 3 детей. В 32 года Екатерина увлеклась художественным стеклом, в качестве хобби.
Если дело мне нравится, - говорит Екатерина, - я не могу изучать его поверхностно!
И Екатерина начала активно учиться работе со стеклом: горы спец.литературы, множество различных успешно пройденных курсов по техникам художественного стекла в России и Израиле, стеклодувного дела - в Чехии.
Екатерина своими руками сделала газовую стеклодувную печь и оборудовала стеклодувную мастерскую.
Проблем в профессиональной деятельности, связанных с тем, что она - женщина, по словам Екатерины, не возникало никогда. Она с детства отлично мастерит, а образование позволяет ей придумывать удобные технологические решения.
Мне нравится работать на стыке технологий, - рассказывает Екатерина, - изобретать что-то новое. Каждый новый проект - творчество, сначала художественное на этапе эскиза, потом техническое на этапе разработки технологии, потом - абсолютное удовольствие от процесса работы со стеклом.
Сейчас Екатерина работает над созданием Коллекции в технике литьевого стекла.
В ближайших планах открытие клуба на базе мастерской, где все желающие могли бы поработать в разных техниках со стеклом, а также посмотреть стеклодувное шоу.
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