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Общество

Обязательный ЕГЭ по истории перегрузит школьников, считает эксперт

Сюжет:
ЕГЭ-2017 (18)
19:2918.05.2017
01043
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкСдача ЕГЭ. Архивное фотоСдача ЕГЭ. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Уровень российского образования по истории необходимо повышать, но обязательный ЕГЭ создаст дополнительную нагрузку на выпускников школ, профессиональные сообщества должны вступать в конструктивные дискуссии по этому поводу, считает заслуженный учитель РФ, академик РАО Евгений Ямбург.

Учитель истории во время урока. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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ЕГЭ по истории станет обязательным в 2020 году

Ранее глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева объявила, что ЕГЭ по истории станет обязательным в 2020 году.

Ямбург в беседе с РИА Новости напомнил, что известный историк и журналист Николай Сванидзе "был в ужасе", когда будущие магистры на факультете журналистики не смогли ответить на элементарные вопросы по истории, связанные с Первой и Второй мировыми войнами. "И здесь можно понять, что, конечно, без этого нет культуры. И понятно, что это надо все усиливать", — сказал Ямбург.

"Многие вузы, даже, казалось бы, профильные, они перешли на обществознание, и там нет этого вступительного экзамена по истории. И в этой ситуации, конечно, с историей стало довольно худо", — добавил эксперт.

Ученики в классе перед началом единого государственного экзамена. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Эксперт: ЕГЭ по истории поможет формированию российской идентичности
Однако академик отметил, что экзамен станет причиной дополнительной нагрузки на выпускников. "Любой дополнительный экзамен увеличивает нагрузку. Это очевидно. И здесь возникает вопрос. Мы никогда не отменим ни русский язык, ни математику. Это очевидно. Предполагается еще ввести обязательный экзамен по иностранному языку. Здесь еще раз надо проявить взвешенность терпение. Семь раз отмерь — один раз отрежь. И я думаю, что профессиональные сообщества должны это осуждать и вступать в конструктивные дискуссии", — сказал Ямбург.

Он также отметил, что еще одной проблемой является то, что несмотря на принятый историко-культурный стандарт, пока не ясно до конца, как учителям преподавать спорные и сложные моменты истории.

"У нас у каждого сегодня своя история. Представители разных поколений могут исповедовать абсолютно разные взгляды. И в этом сумбуре учитель попадает в очень сложное положение", — считает Ямбург.

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