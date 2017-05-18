Обязательный ЕГЭ по истории перегрузит школьников, считает эксперт

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Уровень российского образования по истории необходимо повышать, но обязательный ЕГЭ создаст дополнительную нагрузку на выпускников школ, профессиональные сообщества должны вступать в конструктивные дискуссии по этому поводу, считает заслуженный учитель РФ, академик РАО Евгений Ямбург.
Ранее глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева объявила, что ЕГЭ по истории станет обязательным в 2020 году.
Ямбург в беседе с РИА Новости напомнил, что известный историк и журналист Николай Сванидзе "был в ужасе", когда будущие магистры на факультете журналистики не смогли ответить на элементарные вопросы по истории, связанные с Первой и Второй мировыми войнами. "И здесь можно понять, что, конечно, без этого нет культуры. И понятно, что это надо все усиливать", — сказал Ямбург.
"Многие вузы, даже, казалось бы, профильные, они перешли на обществознание, и там нет этого вступительного экзамена по истории. И в этой ситуации, конечно, с историей стало довольно худо", — добавил эксперт.
Он также отметил, что еще одной проблемой является то, что несмотря на принятый историко-культурный стандарт, пока не ясно до конца, как учителям преподавать спорные и сложные моменты истории.
"У нас у каждого сегодня своя история. Представители разных поколений могут исповедовать абсолютно разные взгляды. И в этом сумбуре учитель попадает в очень сложное положение", — считает Ямбург.