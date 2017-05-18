Эксперт: ЕГЭ по истории поможет формированию российской идентичности

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Знание отечественной истории должно быть элементом культуры каждого гражданина России, и введение обязательного ЕГЭ по истории поможет формированию российский идентичности, заявил РИА Новости доктор исторических наук, первый проректор-проректор по учебной работе РГГУ, директор Историко-архивного института (ИАИ) РГГУ Александр Безбородов.

В четверг глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории станет обязательным в 2020 году.

"Возможно, это потребует определенных материальных затрат, но я думаю, что когда речь идет о духовности, об историческом образовании, исторической подготовке на всех уровнях — это несоизмеримые величины. И эти материальные затраты, они потом безусловно помогут формированию общегражданской российской идентичности у нас в стране, формированию единого образовательного исторического пространства, чего так не хватает нашей России, не говоря уже о постсоветском пространстве", — прокомментировал Безбородов перспективу введения обязательного ЕГЭ по истории.

По его словам, знание истории России, в том числе и в мировом контексте, "должно быть элементом культуры каждого российского гражданина, а не выборочно людей, которые решили в этом году выбрать ЕГЭ по истории", поскольку для остальных "это будет книга за семью печатями".

"Они будут бегать от истории потом всю жизнь, потому что в детском возрасте они что-то не усвоили, они не знают, что такое первоисточник, они путают царей с премьер-министрами и прочее. Это же ведь серьезная интеллектуальная травма!.. Это ситуация, которая должна быть исправлена, и в ближайшей перспективе, я уверен, это будет сделано", — убежден историк.

По его словам, в России есть "прекрасный корпус преподавателей истории в школе, в вузах, в академической системе". Безбородов убежден, что российские историки справятся с задачей подготовки школьников к ЕГЭ по истории.

"Конечно, мы справимся с этой задачей, что это будет обязательный ЕГЭ. Надо будет работать действительно интенсивней, в школу надо будет направлять дополнительное количество кадров, в том числе из вузов придут люди туда, но не на постоянную работу, а, допустим, вести какие-то спецкурсы, из академии наук придут ученые для проведения спецкурсов, мастер-классов, конференций и так далее. У нас хороший корпус ученых, и с этой задачей, когда она будет вот так значительно более глобально поставлена, мы справимся", — заявил собеседник агентства.