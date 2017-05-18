А вам по вкусу оливье с селедкой? в России разовьют гастрономический туризм

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Антон Размахнин. Кулинарные путешествия – не только отличный вид отдыха, но и способ развития регионов. С этим согласны чиновники, предприниматели и эксперты. О том, какие гастрономические "фишки" могут предложить российские регионы и что нужно сделать, чтобы развить новый вид туризма – в материале РИА Новости.

И прибыль, и дипломатия

Гастрономический туризм, который все активнее привлекает российских и зарубежных туристов, помогает лучше узнать традиции российских регионов, познакомиться с людьми и разрушить барьеры общения и стереотипы о стране. Кроме того, этот вид туризма достаточно прибылен для регионов.

"Именно этот вид туризма может мотивировать туристов приезжать снова и снова, — отмечает в интервью РИА Новости заместитель главы Федерального агенства по туризму (Ростуризма) Сергей Корнеев. — Людям совершенно естественно хочется пробовать местные специалитеты. Национальных кухонь в России много, а рост интереса к ним со стороны туристов позволит сохранить ряд национальных традиций".

По мнению чиновника, гастрономический туризм влияет на развитие различных секторов экономики – фермерского сельского хозяйства, местного производства органических продуктов. Это – основа для событийного туризма, а также брендинга многих регионов, подчеркивает замглавы Ростуризма. Кроме того, гастрономические путешествия дают толчок к развитию агро- и винного туризма, а стало быть и новых виноградников. Следует также учесть, что туристы более 30 процентов бюджета поездки тратят именно на еду и гастрономические удовольствия.

"Российская кухня не только часть истории и культуры нашей родины, но и очень перспективный бренд для продвижения нашей страны за рубежом, — добавил Сергей Корнеев. — Всем известна средиземноморская кухня, так почему бы нам не продвинуть черноморскую кухню, арктическую кухню?"

"Это та изюминка, — говорит Елена Сутормина, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом, — которая может сподвигнуть многих людей, в том числе из других стран, приехать в Россию и попробовать нашу кухню. Когда туристы приезжают, то даже на фоне непростой политической обстановки и санкций они начинают более тесно общаться с людьми, что помогает разрушать барьеры и стереотипы. Такие туристы потом рассказывают, какие русские — гостеприимные люди и какая у нас гостеприимная страна с разнообразной кухней".

В России уже действует ряд подобных проектов – например, инициатива "Российские гастрономические недели", направленная на привлечение иностранных туристов в регионы России, демонстрацию лучших образцов российской региональной кухни и содействие экспорту российских продуктов на мировые рынки.

Наши специалитеты

Уже сейчас многие российские регионы могут предложить туристам особенные кулинарные программы.