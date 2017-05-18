Процессу голосования по реновации в Москве мешают "тролли", заявил чиновник

МОСКВА, 18 мая — РИА Недвижимость. Процессу голосования по программе реновации мешают "тролли", сообщил журналистам руководитель департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев.

"Целый ряд голосов не прошел верификации. Распространенная ошибка, которую допускают люди, — это так называемый "троллинг", когда люди вместо фамилии, имени и отчества пишутся обращения, связанные со своим домом" — отметил чиновник.

Вместо подборки ФИО они "заливают" туда как можно больше текста жалоб. "Мы их не можем определить", — посетовал он.

Голосование собственников и нанимателей квартир по социальному найму о включении их домов в программу реновации жилья в Москве продлится до 15 июня. Проголосовать можно будет по двум каналам — дистанционно в электронной системе "Активный гражданин" (ag.mos.ru) и в любом центре госуслуг "Мои документы" независимо от места жительства. При желании собственники помещений в пятиэтажке могут провести общее собрание для принятия решения об участии либо неучастии своего дома в программе реновации. Выбор формы голосования остается за жителями.