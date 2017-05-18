Комитет Госдумы поддержал проект о надзоре за наркоторговцами с судимостью

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал в четверг и рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект о введении надзора за имеющими непогашенную судимость за неоднократную торговлю наркотиками.

Законопроектом предлагается расширить круг лиц, освобождаемых или освобожденных из мест лишения свободы и осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и психотропных и аналогичных веществ, к которым будут применяться меры административного надзора.

Проект предлагает установить административный надзор в отношении лица, освобождаемого или освобожденного из мест лишения свободы и имеющего непогашенную либо неснятую судимость за совершение двух и более преступлений, связанных с торговлей наркотиками.

Накануне Госдума приняла закон об обязательном административном надзоре за бывшими террористами и экстремистами после их освобождения из мест лишения свободы. Аналогичный надзор, согласно тексту, будет устанавливаться за преступниками, совершившими убийство, истязание, вовлечение детей в преступную группу либо в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, а также причинившими тяжкий вред здоровью, если преступление было совершено по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.