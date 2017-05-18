МВД: каждый пятый подросток, травмированный на ЖД, упал с крыши поезда

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Каждый пятый несовершеннолетний, получивший травмы на железной дороге в России, является "зацепером", заявил на пресс-конференции начальник Главного управления на транспорте МВД России генерал-лейтенант Дмитрий Шаробаров.

"К сожалению, надо констатировать, что этот экстремальный способ передвижения или развлечения у молодежи остаётся популярным с апреля вплоть до наступления зимы. Сегодня каждый пятый травмированный на железной дороге несовершеннолетний получает травмы в результате падения с подвижного состава", — сказал он.

По его словам, в прошлом году различные травмы получили 30 несовершеннолетних "зацеперов", из них семеро погибли; в пяти случаях, по данным транспортной полиции, инциденты произошли на участках Московской железной дороги.