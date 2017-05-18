Волгоградские власти выплатят по миллиону рублей семьям погибших при взрыве

КРАСНОДАР, 18 мая — РИА Новости. Волгоградские власти приняли решение выделить по 1 миллиону рублей семьям погибших при взрыве газа и обрушении в доме, также будут оказаны дополнительные меры соцподдержки людям, получившим травмы и потерявшим имущество, сообщил журналистам губернатор региона Андрей Бочаров в четверг после заседание оперативного штаба.

По словам главы области, люди, частично потерявшие имущество, получат по 50 тысяч рублей, полностью потерявшие имущество – по 100 тысяч рублей. Получившим травмы средней степени тяжести власти выделят по 200 тысяч рублей, а те, кто находится в тяжелом состоянии, получат по 400 тысяч рублей.

"Погибли четыре человека. Принято решение по финансированию по 1 миллиону рублей на семью погибших. Все средства находятся в резервном фонде", – сказал Бочаров. Он добавил, что власти региона выделят по 23 тысячи рублей на погребение и окажут всестороннюю помощь при этом.

В результате обрушения 16 мая третьего подъезда жилого дома №60 по Университетскому проспекту в Волгограде погибли четыре человека, 11 госпитализированы, полностью разрушены 12 квартир. По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь, которая образовалась в ходе ремонтных работ. Дом, частично обрушившийся после взрыва бытового газа в Волгограде, будет полностью снесен, так как по оценке экспертов не подлежит восстановлению и непригоден для проживания.