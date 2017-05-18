В Липецкой области стартует фестиваль "Сиреневый рай" 20 мая

ЛИПЕЦК, 18 мая — РИА Новости. Более 3 тысяч человек примут участие в фестивале "Сиреневый рай" в Липецкой области, который стартует 20 мая в дендропарке Становлянского района региона, сообщает пресс-службе администрации Липецкой области.

Гости праздника смогут попасть на "Бал цветов" и принять участие в "Сиреневом хороводе". На одной из площадок откроется выставка картин "Сиреневая палитра" и пройдет конкурс мастеров-умельцев на лучшую творческую работу, выполненную в любой технике декоративно-прикладного творчества. Для гостей фестиваля также будет открыт пленэр "Рисуем сирень вместе". "Помимо экскурсий по уникальным посадкам дендропарка, для гостей праздника подготовили обширную развлекательную программу. На фестивале пройдут несколько творческих конкурсов. Желающие смогут попробовать блюда национальной кухни со столов мини-подворий всех сельских поселений района", — рассказали в пресс-службе.

Также добавили, что на базе Лесостепной станции, где располагается дендропарк, собрана коллекция, насчитывающая около 1 186 тысяч видов, 129 форм, 202 сорта, 163 разновидности и 118 гибридов деревьев и кустарников из северных районов Европы, Азии, Северной Америки. В состав коллекции входят 96 сортов сирени, 38 сортов чубушника, 102 редких и исчезающих вида растений, занесенных в "Красную книгу". Ежегодно дендропарк посещают более 7,5 тысяч туристов. Развитие туризма как отдельной отрасли экономики глава региона Олег Королев считает приоритетной задачей органов власти на ближайшие годы. "На территории Липецкой области есть уникальные природные и исторические достопримечательности, с которыми будет интересно познакомиться каждому", — сказал РИА Новости глава региона Олег Королев.

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