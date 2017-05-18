Москва получила международную премию за развитие инфраструктуры

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Правительство Москвы получило в Канаде международную премию Global Public Transport Awards 2017 за результаты в развитии городского транспорта и транспортной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы в четверг.
В Москве, по данным департамента, с 2010 года скорость движения транспорта выросла на 13%, а число ДТП сократилось на 46%. При этом свое влияние на развитие дорожной ситуации оказали парковки, что было отмечено жюри форума.
"Ни один мегаполис не может сегодня показать подобный масштаб положительных изменений в сфере транспорта за такой короткий срок. Это заслуга лично мэра и всей команды правительства Москвы", – цитирует пресс-служба слова руководителя ведомства Максим Ликсутов.
Как отметил генсек международного союза общественного транспорта Алан Флауш, в этом году награда "Особое признание" в отличие от остальных номинаций вручается не проекту, а городу за комплекс транспортных проектов. "Им впервые стала Москва, которая доказала, что в последние годы полностью изменила подход к развитию городского транспорта. Нам продемонстрировали огромные достижения – создание современного парковочного пространства, запуск пассажирской железнодорожной инфраструктуры МЦК, а также общую стратегию развития транспорта Москвы", – сказал он.
Транспортная премия прошла в рамках 62-го Всемирного саммита общественного транспорта в Монреале. Организаторы премии получили свыше 230 конкурсных заявок из 40 стран мира, в финал вышли только 24 заявки.