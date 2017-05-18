Москва получила международную премию за развитие инфраструктуры

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Правительство Москвы получило в Канаде международную премию Global Public Transport Awards 2017 за результаты в развитии городского транспорта и транспортной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы в четверг.

Международное жюри признало, что Москва стала одной из лучших в развитии общественного транспорта, обогнав китайские, индийские и европейские мегаполисы. Особого внимания удостоился крупный проект в сфере развития городского транспорта России и Европы за последние несколько лет – Московское центральное кольцо (МЦК), которым уже воспользовалось свыше 62 миллионов пассажиров. Кроме этого, эксперты отметили наземный общественный транспорт Москвы — его парк обновлен на 75%, закуплено почти 6 тысяч автобусов, свыше 500 троллейбусов и около 200 трамваев. Также на 1,6 тысячи вагонов обновлен парк столичной подземки, создано универсальное билетное меню.

В Москве, по данным департамента, с 2010 года скорость движения транспорта выросла на 13%, а число ДТП сократилось на 46%. При этом свое влияние на развитие дорожной ситуации оказали парковки, что было отмечено жюри форума.

"Ни один мегаполис не может сегодня показать подобный масштаб положительных изменений в сфере транспорта за такой короткий срок. Это заслуга лично мэра и всей команды правительства Москвы", – цитирует пресс-служба слова руководителя ведомства Максим Ликсутов.

Как отметил генсек международного союза общественного транспорта Алан Флауш, в этом году награда "Особое признание" в отличие от остальных номинаций вручается не проекту, а городу за комплекс транспортных проектов. "Им впервые стала Москва, которая доказала, что в последние годы полностью изменила подход к развитию городского транспорта. Нам продемонстрировали огромные достижения – создание современного парковочного пространства, запуск пассажирской железнодорожной инфраструктуры МЦК, а также общую стратегию развития транспорта Москвы", – сказал он.

Транспортная премия прошла в рамках 62-го Всемирного саммита общественного транспорта в Монреале. Организаторы премии получили свыше 230 конкурсных заявок из 40 стран мира, в финал вышли только 24 заявки.