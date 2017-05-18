Глава КС заявил о важности российского права для "мирового консенсуса"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая — РИА Новости. Русская философия права, рассматривающая общество с позиций соборности и всечеловечности, может стать основой для общепланетарного консенсуса, заявил в ходе лекции на полях Петербургского международного юридического форума председатель Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин.

По словам Зорькина, для русской философии конца ХIХ — начала ХХ веков, в том числе для философии права с ее учениями о соборности, всеединстве, всечеловечности, было характерно стремление соединить идею абстрактного, обезличенного формально-правового равенства с идущей от раннего христианства идеей ответственности каждого не только за себя, но и за других.

Таким образом, отметил председатель КС, русская философия стремилась согласовать в рамках понятия права "разум и дух, свободу и милосердие, право и правду, индивидуальное и социальные начала". По словам Зорькина, к сожалению, в свое время эти идеи русской философии права не нашли надлежащего отклика за рубежом. Но сейчас они могут привлечь к себе внимание, потому что процессы глобализации уже ставят в повестку дня необходимость формирования глобального правопорядка, глобального права, а значит – и глобального правопонимания.

"Надеюсь, что достижения русской философии права будут востребованы при разработке теории глобального права, способной найти синтез индивидуальной свободы и социальной солидарности, который станет основой для общепланетарного консенсуса", — сказал Зорькин.

В настоящее же время, по его словам, необходимо вспомнить об общественной природе человека, необходима такая корректировка господствующего либерально-индивидуалистического подхода к правопониманию, которая привнесла бы в само понятие права идеи солидаризма.

Однако для того, чтобы это произошло, отметил председатель КС, "нужны серьезные усилия со стороны российского научного сообщества, направленные в том числе и на то, что опровергнуть бытующие представления о солидаризме как об идеологии авторитарного типа".