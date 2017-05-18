ЕР готовит проект о запрете использовать георгиевскую ленточку в рекламе

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Фракция "Единая Россия" готовит законопроект, который позволил бы пресечь неэтичное использование символов Победы, в том числе георгиевской ленты в рекламных и маркетинговых целях, сообщил заместитель секретаря генсовета ЕР, депутат Госдумы Евгений Ревенко.

В четверг состоялась рабочая встреча патриотической и предпринимательской платформ "Единой России", темой дискуссии стали вопросы неэтичного использования символов Победы в коммерческих целях.

Ревенко отметил, что год от года проблема усугубляется, но правовая база для регулирования этих процессов недостаточна. Он попросил участников дать предложения, в какие законы можно было бы внести поправки, "чтобы урезонить алчность, жадность этих дельцов, которые начинают спекулировать на символах Победы", используя их в маркетинговых и рекламных целях.

"Сейчас во фракции "Единая Россия" готовится законопроект соответствующий, с тем, чтобы положить конец вот этим проявлениям или поставить серьезные барьеры. Но очень важно услышать мнение предпринимательской платформы, чтобы нам не качнуться в какую-то сторону излишне, нам важно взвешенное решение", — сообщил Ревенко.

Замсекретаря генсовета ЕР предположил обсудить несколько идей, которые можно было бы предпринять помимо законодательного регулирования. В частности, по его мнению, стоило бы призвать бойкотировать подобного рода товары, где символы Победы используются как товарный знак.

"А также составить черный список тех предпринимателей, которые цинично спекулируют на символах Победы, чтобы не допускать их до системы госзакупок. Мне кажется, что подобного рода мера могла бы остудить всю эту жадность, которая у нас ежегодно таким всплеском проявляется", — считает Ревенко.

Он упомянул о недавнем решении Верховной рады Украины о введении административной ответственности за изготовление и ношение георгиевской ленты. "Но у нас, полагаю, что мы не должны допускать эрозию отношения к символам Победы, это недопустимо", — добавил замсекретаря генсовета ЕР.