В дорогих районах Москвы домов под реновацию почти нет, считает эксперт

МОСКВА, 18 мая — РИА Недвижимость. Домов, которые попали в списки для голосования по вопросу вхождения в программу реновации в Москве, почти нет в 20 районах столицы с самой высокой стоимостью квадратного метра жилья, рассказал РИА Недвижимость руководитель аналитического центра "ЦИАН" Алексей Попов.

По его словам, согласно исследованию "ЦИАН" (имеется в распоряжении агентства), большая часть домов, оказавшихся в предварительном перечне на снос, не находится в самых дорогих, а следовательно, самых привлекательных для девелоперов районах. "На ТОП-20 муниципалитетов Москвы по средней стоимости квадратного метра, в которых находится 14% от существующей застройки столицы, приходится лишь 154 дома из списка под реновацию, то есть 3% от их общего числа", – отметил Попов.

При этом, как следует из материалов, средняя стоимость квадратного метра в домах, включенных в предварительный перечень для голосования по программе реновации в Москве, отличается от среднего показателя по району примерно на 14% в меньшую сторону. Больше всего цены различаются (на 45%) в Центральном административном округе столицы, где в предварительный перечень попали 77 домов. Если в среднем в центральных районах столицы квадратный метр стоит 367 тысяч рублей, то в домах, оказавшихся в "сносном" списке – 200 тысяч рублей за "квадрат".

"Наибольшая разница в стоимости квадратного метра между домами из списка "под реновацию" и средним уровнем цен по району отмечается в центре Москвы (от 36% в Таганском до 82% в Пресненском районе), а также в прилегающих к ЦАО муниципалитетах из других округов (в Донском (28%), в Сокольниках (22%), в Даниловском, в Марьиной Роще и в Академическом (21%)", – пояснил Попов. Результаты исследования также показали, что дома в районах с самыми дорогими квадратными метрами в список для голосования по реновации не попали. В частности, речь идет об Арбате (520 тысяч рублей за метр), Хамовниках (495 тысяч), Якиманке (447 тысяч), Тверском районе (372 тысячи), Замоскворечье (350 тысяч) и Мещанском (331 тысяча).

Кроме того, Попов указал на большую разницу в стоимости квартир в домах в окраинных районах Москвы, попавших в списки для голосования по реновации, и средним ценником в этих же районах. Так, цены в Раменках различаются на 76%, в Ломоносовском районе – на 32%, в Очаково-Матвеевском – на 27%. "Здесь средний уровень цен выше из-за большой доли современной застройки", – отметил эксперт.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединённых территориях. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию.