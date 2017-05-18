США
18.0518 мая12:40МСК
USD56.74+0.48
EUR62.96+0.92
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

В дорогих районах Москвы домов под реновацию почти нет, считает эксперт

Сюжет:
Программа реновации в Москве (177)
12:3818.05.2017
0130
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПятиэтажные жилые дома в районе Камушки в Москве, включенные в программу реновации. Архивное фотоПятиэтажные жилые дома в районе Камушки в Москве, включенные в программу реновации. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 18 мая — РИА Недвижимость. Домов, которые попали в списки для голосования по вопросу вхождения в программу реновации в Москве, почти нет в 20 районах столицы с самой высокой стоимостью квадратного метра жилья, рассказал РИА Недвижимость руководитель аналитического центра "ЦИАН" Алексей Попов.

Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Мосгордума приняла законопроект о допгарантиях при реновации пятиэтажек

По его словам, согласно исследованию "ЦИАН" (имеется в распоряжении агентства), большая часть домов, оказавшихся в предварительном перечне на снос, не находится в самых дорогих, а следовательно, самых привлекательных для девелоперов районах. "На ТОП-20 муниципалитетов Москвы по средней стоимости квадратного метра, в которых находится 14% от существующей застройки столицы, приходится лишь 154 дома из списка под реновацию, то есть 3% от их общего числа", – отметил Попов.

При этом, как следует из материалов, средняя стоимость квадратного метра в домах, включенных в предварительный перечень для голосования по программе реновации в Москве, отличается от среднего показателя по району примерно на 14% в меньшую сторону. Больше всего цены различаются (на 45%) в Центральном административном округе столицы, где в предварительный перечень попали 77 домов. Если в среднем в центральных районах столицы квадратный метр стоит 367 тысяч рублей, то в домах, оказавшихся в "сносном" списке – 200 тысяч рублей за "квадрат".

Информационный центр голосования по реновации в центре госуслуг района Басманный в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Жители большинства пятиэтажек поддерживают реновацию, показал опрос

"Наибольшая разница в стоимости квадратного метра между домами из списка "под реновацию" и средним уровнем цен по району отмечается в центре Москвы (от 36% в Таганском до 82% в Пресненском районе), а также в прилегающих к ЦАО муниципалитетах из других округов (в Донском (28%), в Сокольниках (22%), в Даниловском, в Марьиной Роще и в Академическом (21%)", – пояснил Попов. Результаты исследования также показали, что дома в районах с самыми дорогими квадратными метрами в список для голосования по реновации не попали. В частности, речь идет об Арбате (520 тысяч рублей за метр), Хамовниках (495 тысяч), Якиманке (447 тысяч), Тверском районе (372 тысячи), Замоскворечье (350 тысяч) и Мещанском (331 тысяча).

Кроме того, Попов указал на большую разницу в стоимости квартир в домах в окраинных районах Москвы, попавших в списки для голосования по реновации, и средним ценником в этих же районах. Так, цены в Раменках различаются на 76%, в Ломоносовском районе – на 32%, в Очаково-Матвеевском – на 27%. "Здесь средний уровень цен выше из-за большой доли современной застройки", – отметил эксперт.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединённых территориях. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию.

Карта московских пятиэтажек под снос
© РИА Новости, Инфографика
Судьба московских пятиэтажек
Комментировать
+
Общество
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена