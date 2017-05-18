В Госдуме рассмотрят законопроект об использовании и охране защитных лесов

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления на заседании в четверг рекомендовал нижней палате российского парламента поддержать в первом чтении правительственный законопроект, направленный на комплексное урегулирование вопросов правового статуса и режима защитных лесов и особо защитных участков лесов; комитет является соисполнителем по данному проекту закона.

"Проектом федерального закона глава 15 Лесного кодекса изложена в новой редакции, в котором на комплексной основе урегулированы все вопросы, касающиеся правового статуса и режима защитных лесов и особо защитных участков лесов", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроектом предлагается дополнить Лесной кодекс РФ отдельной главой, предусматривающей особенность использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на землях обороны и безопасности. Городские леса предлагается выделить в отдельную категорию защитных лесов.

Законопроектом предусматривается, что отнесение лесов к категории защитных, а также установление или изменение их границ осуществляются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Отдельные полномочия государства по выделению особо защитных лесов, установлению их границ, а также упразднению особо защитных участков лесов предлагается передать органам власти регионов.

При этом в сопроводительных документах к законопроекту отмечается, что реализация возлагаемых на органы власти субъектов России положений этой инициативы будет осуществляться в пределах, предусмотренных в федеральном бюджете субвенций на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений. Законопроектом также уточняются категории защитных лесов: "леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов", "ценные леса" и другие отдельные категории защитных лесов.