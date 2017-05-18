Нарколог сомневается в эффективности запрета демонстрировать алкоголь на ТВ

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Предложение запретить демонстрацию распития алкоголя по телевидению в дневное время не окажет влияния на уровень его потребления, но может применяться в составе комплекса других мер, считает психиатр-нарколог Алексей Каротам.

Центр разработки национальной алкогольной политики выступил с инициативой запретить в России демонстрацию потребления алкоголя в теле-, видео-, кинопрограммах, документальных и художественных фильмах с 6.00 до 23.00. В настоящий момент в РФ запрещена реклама алкоголя в интернете и на телевидении, при этом демонстрация спиртных напитков в эфире никак не регламентирована.

"Если говорить конкретно про данную инициативу: отдельно взятая инициатива не повлияет никак (на уровень потребления). Все должно идти в комплексе с тем, что у нас уже есть, например, действующим запретом после 23.00 продажи алкоголя. Но также еще нужно пропагандировать здоровый образ жизни,… это повлияет в обязательном порядке", — сказал Каротам.

При этом он отметил, что ограничение демонстрации алкоголя на телеэкране все-таки оказывает положительное влияние. "Психологическая картина складывается таким образом: если не маячит на глазах, то люди меньше об этом думают и меньше воспринимают. Это работа на уровне подсознания", — добавил он.

Каротам также отметил, что пропаганду здорового образа жизни нужно начинать с детсадовского возраста. "Надо с этого возраста объяснять людям, что такое здоровый образ жизни, к чему приводит алкоголь, потому что люди об этом забыли… Спирт — это высокотоксичное соединение, влияющее в первую очередь на клетки головного мозга", — добавил он.