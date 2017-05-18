Комитет ГД поддержал поправки по информированию МВД о ресурсах про суицид

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по делам семьи, женщин и детей рекомендовал принять во втором чтении законопроект, который закрепляет обязанность Роскомнадзора или привлеченного им оператора реестра запрещенных сайтов информировать МВД о фактах включения в реестр ресурсов с информацией о способах самоубийства и призывами к суициду.

Как ожидается, законопроект Госдума рассмотрит во втором чтении 24 мая.

Законопроект был внесён на рассмотрение Госдумы вице-спикером Госдумы Ириной Яровой. Этот документ входит в пакет законопроектов, который вводит уголовную ответственность за склонение детей к суициду и организацию так называемых "групп смерти" в социальных сетях с максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Как сообщила Яровая, законопроект может быть принят в третьем чтении 26 мая.

"Проектом устанавливается процедура обязательного информирования Роскомнадзором органов внутренних дел для оперативного реагирования и проведения необходимых процессуальных проверочных мероприятий по фактам распространения запрещенной информации по признакам уголовно-наказуемых деяний", — говорится в пояснительной записке.