В Москве начался ремонт коммуникации вокруг "Зарядья"

Рабочие во время строительства ландшафтного парка Зарядье в Москве. Архивное фото

Рабочие во время строительства ландшафтного парка Зарядье в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Инженерные службы города выполняют работы по капитальному ремонту и реконструкции водопровода, газопровода и электросетей на четырех улицах, ведущих к парку "Зарядье", сообщает сайт mos.ru.

Работы идут в Китайгородском проезде, на Варварке, Москворецкой улице и Москворецкой набережной. Там не только ремонтируют существующие подземные коммуникации, но и прокладывают новые. Это необходимо, поскольку после открытия парка "Зарядье" нагрузка на инженерные сети возрастет.

Полностью перекрывать движение транспорта на время ремонта и дальнейшего благоустройства территории у "Зарядья" не планируют. Будут лишь частичные ограничения для проезда автомобилей на крайних полосах дорог. Временные перекрытия возможны на одной или двух полосах движения в зависимости от участка работ.

Работы по обновлению коммуникаций планируется завершить в июне. После этого на улицах, окружающих парк "Зарядье", начнется комплексное благоустройство по программе "Моя улица".