СМИ: минздрав предлагает оснастить видеосвязью машины скорой помощи

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ предложило оснастить кареты скорой помощи видеосвязью, чтобы медики уже в пути знакомились с медицинской картой и состоянием больного, пишет газета "Известия" со ссылкой на представителей ведомства.

"Машины скорой помощи могут оснастить современным оборудованием для видеосвязи. Предполагается, что диспетчеры при необходимости смогут провести с бригадой врачей сеанс аудио- и видеосвязи… Речь идет о планшетах или аналогичных приборах — окончательного решения о виде устройств еще не принято", — сообщает газета со ссылкой на источники в Минздраве.

Издание указывает, что связь между скорой и больницей может поддерживаться на протяжении всего пути. Медики будут иметь возможность в реальном времени получить консультацию от профильных специалистов, что поможет избежать спорных моментов в работе бригады скорой помощи и повысит качество оказываемых услуг.

"Бригады скорой помощи с помощью планшетов будут получать всю информацию о вызове и, при условии интеграции системы с региональной медицинской информационной системой, смогут получить доступ к электронной медицинской карте пациента и в режиме онлайн предупредить медицинскую организацию о вызове, что обеспечит преемственность догоспитального и госпитального этапов", — добавил собеседник издания.

Опрошенные "Известиями" эксперты оценили установку нового оборудования в 50 тысяч рублей для одной машины. Однако если Минздрав проведет по всем правилам тендер на закупку и установку оборудования, то можно будет сократить расходы на 20-30%.