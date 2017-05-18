Правительство обсудит законопроект об увеличении штрафов для мигрантов

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Правительство на заседании в четверг обсудит законопроект об увеличении административных штрафов в случае неправильного оформления документов на проживание в России иностранцев и лиц без российского гражданства, сообщает пресс-служба кабинета министров.
Предлагается увеличить размеры административных штрафов для граждан – до 5 тысяч рублей (сейчас сумма составляет до 4 тысяч рублей), для должностных лиц – до 50 тысяч рублей (сейчас до 30 тысяч рублей), для юридических лиц – до 500 тысяч рублей (сейчас до 300 тысяч рублей).
Проект был рассмотрен и одобрен 10 мая на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.