Правительство обсудит законопроект об увеличении штрафов для мигрантов

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Правительство на заседании в четверг обсудит законопроект об увеличении административных штрафов в случае неправильного оформления документов на проживание в России иностранцев и лиц без российского гражданства, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Согласно сообщению, законопроект направлен на обеспечение нацбезопасности и улучшение законодательства в сфере противодействия незаконной миграции. Проект предлагает увеличить административные штрафы за нарушение установленного порядка оформления документов на право проживания иностранных граждан и лиц без гражданства в России.

Предлагается увеличить размеры административных штрафов для граждан – до 5 тысяч рублей (сейчас сумма составляет до 4 тысяч рублей), для должностных лиц – до 50 тысяч рублей (сейчас до 30 тысяч рублей), для юридических лиц – до 500 тысяч рублей (сейчас до 300 тысяч рублей).

Проект был рассмотрен и одобрен 10 мая на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.