Под Рязанью высадили около 25 тысяч деревьев в рамках акции "Лес Победы"

РЯЗАНЬ, 17 мая — РИА Новости. Порядка 25 тысяч деревьев высажено в парке поселка Шилово под Рязанью в рамках эколого-патриотической акции "Лес Победы", всего же в области планируется высадить более 50 тысяч саженцев, сообщает в среду правительство региона.

Эколого-патриотическая акция "Лес Победы" проходит в Рязанской области с 1 мая 2017 года, и в ней уже приняли участие около 100 тысяч жителей региона, руками которых высажены памятные аллеи, благоустроены скверы и проведено озеленение памятных мест в честь героев Победы в Великой Отечественной войне.

В среду, 17 мая, акция "Лес Победы" проходила в поселке Шилово. В ней участвовали полномочный представитель президента РФ в ЦФО Александр Беглов и временно исполняющий обязанности губернатора области Николай Любимов.

"Эколого-патриотическая акция "Лес Победы" состоялась на территории парка, который находится на берегу реки Оки. В рамках проекта на площади 8 гектаров были высажены 25 тысяч сеянцев сосны и голубых елей", — говорится в сообщении.

Как отметил Беглов, несмотря на дождливую погоду, в парк пришло много людей, "и эта патриотическая акция в память о тех, кто отстоял Отчизну, состоялась". По словам Любимова, жители региона уже седьмой год принимают активное участие в акции, которая "служит символом глубокого уважения и благодарности всем фронтовикам и труженикам тыла".

"Сегодня мы все вместе посадим аллею в честь тех, кто защитил мир от фашизма. Такие памятные зеленые аллеи появляются во всех муниципальных образованиях. В целом в области планируется высадить более 50 тысяч молодых деревьев. Они вырастут, и станут напоминанием будущим поколениям о том, что мирная жизнь стала возможна благодаря подвигу, беспримерному мужеству, преданности Отечеству наших отцов, дедов и прадедов", — сказал врио губернатора.

Другие новости региона читайте здесь

