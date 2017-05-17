Власти помогут жильцам обрушившегося в Волгограде дома вывезти вещи

СОЧИ, 17 мая – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Власти региона помогут жильцам обрушившегося дома в Волгограде вывезти личные вещи на склады, а также определят дополнительные материальные выплаты, сообщил журналистам по итогам заседания оперативного штаба губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Он пояснил, что дом будет полностью снесен, так как, по оценке экспертов, не подлежит восстановлению и непригоден для проживания. При этом власти помогут людям, проживавшим в нем, приобрести новое жилье. Уже в четверг жильцам уцелевших подъездов помогут вывезти личные вещи.

"Завтра будут предприняты действия по оказанию жильцам первого и второго подъезда в вывозе вещей из дома. Для этих целей мы подготовим транспорт и людей, которые будут помогать выносить и перевозить вещи. Мы подготовили складские помещения в Волгограде. Людям будет оказана помощь", — пояснил Бочаров.

Он добавил, что также в четверг будут представлены дополнительные формы и объем поддержки людям, пострадавшим, тем, которые потеряли своих родственников, кто получили травмы средней и тяжелой формы.

Во вторник спасателям поступило сообщение об обрушении третьего подъезда жилого дома 60 по Университетскому проспекту. По предварительным данным источника, взорвалась газовоздушная смесь, которая образовалась в ходе ремонтных работ. На месте обрушения работают спасатели. Также в регион направлена спецтехника для диагностики здания. Полностью разрушены 12 квартир, всего взрыв повредил 16 квартир.