В ОП поддержали закон об оповещении призывников по интернету

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. В Общественной палате РФ поддержали идею законопроекта, предполагающего направление повестки призывникам по интернату, сообщил РИА Новости заместитель председателя комиссии по общественному контролю Дмитрий Галочкин.

"Сегодня в век развития информационных технологий подавляющее большинство молодых людей так или иначе присутствует в сети интернет. Поэтому идея о том, чтобы выстроить систему оповещения потенциальных призывников через различные электронные средства связи выглядит абсолютно логичной и своевременной. Тем более что на данный момент в России создана уже вся необходимая для этого цифровая инфраструктура, в частности, работают такие системы как "Открытое правительство", портал "Госуслуг" и другие сервисы, через которые может работать этот механизм", — сказал Галочкин РИА Новости.

При этом, подчеркнул общественник, этот переход должен происходить поэтапно, чтобы избегать ситуаций, при которых призывник может не получить повестку из-за отсутствия подключения к интернету.

Галочкин также напомнил, что в мае этого года в Госдуму был внесен пакет законопроектов, предусматривающих совершенствование механизма оповещения граждан о явке в военкоматы. Согласно документу, повестки смогут быть направлены как заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, так и на электронную почту, указанную в документах воинского учета.