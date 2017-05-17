В ГД обсудят необходимость поправок в законе в связи со взрывами газа

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев намерен совместно с коллегами проанализировать российское законодательство и разобраться, необходимо ли ужесточить контроль за обеспечением безопасности эксплуатации газового оборудования в жилых домах в связи с распространившимся случаями взрыва бытового газа.

В результате обрушения 16 мая третьего подъезда жилого дома № 60 по Университетскому проспекту в Волгограде погибли четыре человека, 11 госпитализированы, полностью разрушены 12 квартир. По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь, которая образовалась в ходе ремонтных работ.

"Нам необходимо более детально разобраться, нужно ли дополнительное правовое регулирование в части ужесточения контроля по обеспечению безопасности эксплуатации газового оборудования управляющими организациями, компаниями многоквартирных домов", — сказал Пискарев журналистам в среду.

Он отметил, что с 2011 года в результате взрывов бытового газа пострадало более 600 человек, 124 из них погибли, а происшествие в Волгограде еще увеличило число жертв. По словам парламентария, несмотря на изменения в законодательстве, внесенные в начале декабря 2016 года, которые ужесточили ответственность за небезопасное использование газового оборудования в жилых домах, следует продолжить работу по урегулированию ситуации и поиску эффективных рычагов для снижения рисков при использовании бытового газа.

Пискарев призвал депутатов Госдумы во время ближайшей региональной недели изучить проблемы с использованием бытового газа в своих регионах, особенно там, где были такие происшествия, а также заявил, что необходимо провести парламентские слушания по проблемам профилактики и использования бытового газа в России.

"Убежден, что совместно с коллегами, а также при участии всех заинтересованных ведомств, правоохранительных, контролирующих и надзорных органов мы сможем минимизировать количество таких очень для нас всех чувствительных трагедий", — сказал глава комитета ГД.

По его мнению, основная причина трагедий лежит в халатности, бесконтрольности, безалаберности, наплевательском отношении к соблюдению элементарных требований безопасности при эксплуатации газового оборудования.