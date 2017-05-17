Перинатальный центр в Тамбовской области достроят к концу 2017 года

ТАМБОВ, 17 мая — РИА Новости. Перинатальный центр в Тамбовской области будет сдан в эксплуатацию до конца 2017 года, регион выполняет все обязательства в рамках реализации этого проекта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"Строительство перинатального центра ведется в рамках федеральной программы подрядчиком со стороны Госкорпорации Ростех. Регион выполняет все необходимые обязательства в рамках реализации проекта, однако сроки сдачи объекта переносились несколько раз. С момента начала строительства в 2014 году четыре раза меняли подрядчика. С ноября 2016 года были приостановлены все работы. Однако неделю назад был заключен договор на достройку с портфельной компанией Ростеха — ООО "ЛистПромСтрой", после чего строительные работы на объекте возобновились", — сказал собеседник агентства.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин отметил, что область выполняет все свои обязательства в рамках реализации проекта, в том числе, по подготовке медицинских кадров, по оснащению строящегося центра необходимым оборудованием.

"У федерального руководства имеется понимание причин сложившейся ситуации и есть готовность оказать нам поддержку. На мой взгляд, необходимы добросовестные отношения между подрядчиком и субподрядчиком. Договоренность такая: мы каждый понедельник будем докладывать в правительство о том, как идут работы, что сделано подрядчиком за прошедшие дни", — приводит пресс-служба обладминистрации слова Никитина.

Тамбовский перинатальный центр рассчитан на 150 коек. Он станет крупнейшим в регионе акушерско-педиатрическим комплексом, на базе которого будут сосредоточены все новейшие достижения медицины в сфере акушерства и неонатологии. Стоимость проекта составляет более 2,6 миллиарда рублей, из которых более 500 миллионов рублей — средства областного бюджета. Сдача объекта в эксплуатацию планируется до конца 2017 года, добавили в пресс-службе.

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