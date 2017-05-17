КС не может искоренить все нарушения конституции, заявил судья

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. Неправильно ожидать от Конституционного суда РФ, что он сможет полностью искоренить нарушения конституции, заявил судья КС Сергей Князев в среду на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Князев выступал модератором сессии ПМЮФ "Роль конституционного права в современном мире". Один из иностранных участников сессии задал вопрос о том, какие действия мог бы предпринимать КС для защиты конституции РФ. Судья заявил, что КС, безусловно, в рамках своих полномочий не должен уклоняться от решения любых вопросов, связанных с нарушением конституции, с защитой конституционного строя. Судья отметил, что этих целей КС достигает, осуществляя контроль соответствия конституции принимаемых законов, президентских указов, актов правительства.

"Ожидать от Конституционного суда, что он сможет искоренить любые нарушения конституции, мне кажется, это было бы чрезмерным. Поскольку есть разделение властей. И надеяться, что Конституционный суд собственными самостоятельными усилиями сможет без деятельности законодательной, президентской, исполнительной, административной власти добиться решительных успехов, мне кажется, это преувеличивает его роль", — заявил Князев.

"Каждый должен заниматься своим делом", — добавил участник обсуждения судья КС Николай Бондарь.

Генеральным информационным партнёром ПМЮФ выступает агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня".