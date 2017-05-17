Росмолодежь в 2017 году намерена уделить особое внимание пропаганде ЗОЖ

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Росмолодежь в нынешнем году особое внимание уделит популяризации здорового образа жизни, говорится в проекте решения коллегии об итогах деятельности агентства в 2016 и планах на 2017 год.

Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодежь) на заседании в среду подводит итоги работы в минувшем году и определяет задачи на 2017 год.

"Формирование культуры безопасности и здорового образа жизни: реализация комплекса мероприятий, направленных на создание условий для популяризации здорового образа жизни в молодежной среде и формирования бережного отношения к своему здоровью", — говорится в материалах.

Кроме того, в планах агентства на 2017 год значится повышение информированности молодежи о социально значимых заболеваниях и способах профилактики их распространения.

Ранее Минздрав РФ разработал стратегию формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года. Главный специалист Минздрава РФ по профилактической медицине Сергей Бойцов сообщал РИА Новости, что саму стратегию планируется внести в правительство в 2017 году.