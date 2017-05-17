На Вологодчине открыли социальный центр для ветеранов и инвалидов

ВОЛОГДА, 17 мая — РИА Новости, Виктория Смирнова. Новый социальный центр комплексного обслуживания ветеранов и инвалидов на 40 мест открылся в среду в деревне Коварзино Кирилловского района Вологодской области, сообщил РИА Новости заместитель губернатора региона Олег Васильев.

"Это знаковое событие для всей области. Раньше здесь располагалась школа, затем здание пустовало. По поручению губернатора области Олега Кувшинникова было выделено свыше 21 миллиона рублей на то, чтобы подготовить здание под стационарное отделение. Строители качественно выполнили работу, а местные жители и педагоги помогли на субботниках убрать мусор и покрасить стены будущего здания. Это уже не первый масштабный опыт перепрофилирования учреждения социальной сферы, а также реальный пример грамотного управленческого решения на всех уровнях", — рассказал Васильев.

По его словам, кирпичное здание полностью реконструировано: там создали безбарьерную среду, приобрели нужное оборудование.

"В новом центре планируется разместить 40 ветеранов и инвалидов, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании. Вместе с тем, удалось сохранить и рабочие места для жителей: часть коллектива школы уже перешла на работу в стационар. Всего там будет трудиться 30 человек", — отметил вице-губернатор.

В учреждение сейчас уже проживают 14 человек, их средний возраст составляет 82 года. Пожилых людей переселили из деревянного здания интерната в Талицах (Кирилловский район). Всего же в Вологодской области функционирует 31 социальный стационар, где проживают в общей сложности около четырех тысяч ветеранов и инвалидов. Своей очереди ждет еще 51 человек, из них в психоневрологические интернаты — 38.

"Сейчас в регионе идет поэтапное расселение пожилых людей и граждан с ограниченными возможностями из деревянных пожароопасных зданий социальных учреждений в кирпичные, безопасные и комфортные. С 2012 по 2016 годы новоселье справили уже 511 человек. Эти мероприятия должны завершиться до 2018 года", — добавил Васильев.