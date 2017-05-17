В ГД считают, что не стоит спешить с запретом показа сцен с алкоголем по ТВ

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Не следует спешить убирать из телевизионных эфиров демонстрацию распития алкоголя, необходимо поискать альтернативные методы борьбы с алкоголизацией общества, считает заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по культуре ("Единая Россия") Ольга Казакова.

Центр разработки национальной алкогольной политики выступил с инициативой запретить в России демонстрацию потребления алкоголя в теле-, видео-, кинопрограммах, документальных и художественных фильмах с 6:00 до 23:00. В настоящий момент в России запрещена реклама алкоголя в интернете и на телевидении, при этом демонстрация спиртных напитков в эфире никак не регламентирована.

"Необходимо рассмотреть другие методы, которые будут препятствовать алкоголизации общества и позволят достичь поставленных целей, избежав обратного эффекта", – приводит пресс-служба партии "Единая Россия" слова Казаковой.

По мнению депутата, этот вопрос требует пристального внимания, но не принятия скоропалительных мер.

"К мерам запретительного характера нужно относиться аккуратно, поскольку в данной проблеме есть два нюанса. Первый – это пропаганда алкоголя… Но и есть и второй нюанс – художественный замысел. Так, в некоторых классических произведениях распитие алкоголя важно для понимания характера персонажа. Это же относится и к фильмам. И как же быть с такими всенародно любимыми фильмами, как "Москва слезам не верит", "Утомленные солнцем", "Бриллиантовая рука", "В бой идут одни старики", "Собачье сердце", где уже есть сцены распития спиртных напитков?" – добавила она.

Депутат также предположила, что, может быть, "удастся прийти к тому, что сами авторы и режиссеры программ не станут использовать сцены распития, если таковые не несут какого-либо смысла".