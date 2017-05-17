Васильева рассказала, как надо работать с протестующей молодежью

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Протестующей молодежи необходимо предлагать "что-то хорошее", хвалить и поддерживать все ее позитивные достижения, считает глава Минобрнауки Ольга Васильева. Об этом она заявила в среду на заседании коллегии Росмолодежи.

"С этими протестными ребятами, которые также выступают против всего плохого за все хорошее, как им кажется, тоже надо обязательно работать. Потому что мы должны обязательно предложить вот то самое хорошее для того, чтобы была их самоорганизация, и помочь. Потому что юности, молодости свойственно протестовать", — сказала Васильева, отметив, что протестные настроения были во все времена.

По ее словам, работа с молодежью должна быть направлена именно на это.

"Нужно поддерживать любой хороший шажок. Это нужно поддерживать, и считаю, мое глубочайшее убеждение, что хвалить надо тоже очень здорово, хвалить их. Потому что каждый маленький шаг, который есть позитивный, он должен быть озвучен. Та часть подростков, у которой нет общественной оценки, что он сделал правильно, сделал хорошо, она занижает самооценку", — сказала Васильева.

Министр также отметила, что главную сложность в этой работе составляют быстро меняющиеся условия внешних факторов.