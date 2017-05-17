Васильева рассказала, как надо работать с протестующей молодежью

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Протестующей молодежи необходимо предлагать "что-то хорошее", хвалить и поддерживать все ее позитивные достижения, считает глава Минобрнауки Ольга Васильева. Об этом она заявила в среду на заседании коллегии Росмолодежи.
По ее словам, работа с молодежью должна быть направлена именно на это.
"Нужно поддерживать любой хороший шажок. Это нужно поддерживать, и считаю, мое глубочайшее убеждение, что хвалить надо тоже очень здорово, хвалить их. Потому что каждый маленький шаг, который есть позитивный, он должен быть озвучен. Та часть подростков, у которой нет общественной оценки, что он сделал правильно, сделал хорошо, она занижает самооценку", — сказала Васильева.
Министр также отметила, что главную сложность в этой работе составляют быстро меняющиеся условия внешних факторов.