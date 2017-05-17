Никита Панфилов поддержал поклонника, который участвует в "Ты супер!"

Никита Панфилов приехал поддержать своего поклонника, который участвует в конкурсе Ты супер!

Никита Панфилов приехал поддержать своего поклонника, который участвует в конкурсе Ты супер!

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. 20 мая на НТВ пройдет завершающий этап полуфинальных соревнований детского международного вокального конкурса "Ты супер!". По правилам проекта только четверо вокалистов из каждого выпуска смогут пройти в финал.

© Фото : Пресс-служба НТВ Участник вокального конкурса "Ты супер!" Руслан Чванько из Тобольска © Фото : Пресс-служба НТВ Участник вокального конкурса "Ты супер!" Руслан Чванько из Тобольска

13-летний Руслан Чванько из Тобольска с первого же выпуска "Ты супер!" поразил членов жюри оперным вокалом. В полуфинале конкурсант превратил поп-хит "Love you like a love song" в оперный перфоманс. Во время исполнения песни на сцене за спиной Руслана развернулся сказочный романтический спектакль, который восхитил и членов жюри, и зрителей. Не успел Руслан отдышаться после своего триумфа, как к нему поднялся актёр Никита Панфилов, с которым мальчик давно мечтал познакомиться. Конкурсант пришёл в полный восторг и признался кумиру, что, выходя на сцену, часто представляет себя героем Никиты из своего любимого сериала "Пёс" – и чувствует себя уверенным и смелым.

Актёр был восхищен талантом юного оперного исполнителя: "Руслан, ты супер, ты молодец! Снимаю перед тобой шляпу. Ты настоящий мужчина: в твоей жизни были очень серьёзные испытания, но ты, не оглядываясь назад, идёшь к новым высотам! Знаешь, я ничего не буду тебе желать… Главное, чтобы ты сам сказал себе: "хочу!" – и всё у тебя получится!"

Обрадованный похвалой любимого артиста мальчик поверил в себя и свои силы. Увидеть выступление Руслана и узнать, прошёл ли он в финал сможем уже 20 мая в 20:00 на телеканале НТВ. Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.

© Фото : Пресс-служба НТВ Никита Панфилов приехал поддержать своего поклонника, который участвует в конкурсе "Ты супер!" © Фото : Пресс-служба НТВ Никита Панфилов приехал поддержать своего поклонника, который участвует в конкурсе "Ты супер!"

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