Мосгордума приняла законопроект о допгарантиях при реновации пятиэтажек

МОСКВА, 17 мая — РИА Недвижимость. Депутаты Мосгордумы в среду в окончательном чтении приняли законопроект о дополнительных гарантиях москвичам, чьи дома попадут в программу реновации. В окончательном варианте документа депутаты учли мнение прокуратуры о порядке выхода дома из программы реновации, а также включили многодетные семьи в список тех, кто может рассчитывать на поддержку властей при переселении.

Закон о гарантиях

Ранее мэр столицы Сергей Собянин внес в Мосгордуму проект закона, который содержит 12 дополнительных гарантий для жильцов домов, попавших в программу реновации.

Согласно законопроекту, жители сносимых домов получат квартиры в новостройках. Общая площадь будет больше за счет более просторных кухонь, санузлов и прихожих. Москвичи смогут получить взамен своей квартиры и денежную компенсацию ее рыночной стоимости. Собственники квартир в пятиэтажках получат новое жилье в собственность, а владельцы неприватизированных квартир смогут выбрать, станут ли они собственниками или сохранят соцнайм.

"Сегодня у нас появляется возможность закрепить все гарантии в виде закона города Москвы. Это и район, куда будет переселение, и размер квартиры, и создание благоустроенной архитектурно-градостроительной среды. Закон важный, он показывает, в каком виде город предполагает реализовывать программу реновации. Нам необходимо принимать этот законопроект, он должен работать, чтобы мы могли работать с москвичами", — заявил в ходе заседания Мосгордумы председатель комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.

По словам главы Москомархитектуры Юлианы Княжевской, город проанализировал 250 тысяч обращений жителей и муниципальных депутатов с просьбой рассмотреть вопрос аварийности, ветхости конкретного жилого фонда. "Мы закрепляем несколько жилищно-имущественных прав граждан. Во-первых, мы закрепляем, что переселение будет в районе, во-вторых, мы закрепляем равнозначность, а самое главное, мы впервые закрепляем на законодательном уровне гарантии, требования и стандарты архитектурного проектирования", — отметила Княжевская.

Она добавила, что даже после завершения голосования по программе реновации жилья жители Москвы смогут в любое время исключить свой дом из программы или, напротив, включить его в нее. Соответствующее решение может быть принято в любое время.

Выход из программы

В ходе обсуждения законопроекта было учтено мнение прокуратуры о порядке выхода дома из программы реновации.

"Мы уточнили замечания прокуратуры. До голосования в первом чтении редактор законопроекта внес необходимые изменения. На наш взгляд, с учетом этих изменений законопроект отвечает всем требованиям, в том числе и прокуратуры", — сказал Орлов.

Так, по словам Орлова, войти в программу реновации можно только с учетом мнения москвичей. "Не менее двух третей должны проголосовать за. Но после утверждения программы общее собрание собственников в многоквартирном доме может принять решение о выходе из программы. Это должно произойти до переселения", — объяснил Орлов.

Также депутаты учли поправку Орлова о том, чтобы включить многодетные семьи в список тех, кто может рассчитывать на содействие при переселении со стороны столичных властей. Ранее в тексте закона говорилось, что такую помощь власти Москвы окажут ветеранам, одиноким пенсионерам, инвалидам и малоимущим гражданам.

Что не поддержали?

А вот поправки депутата КПРФ Андрея Клычкова парламентарии не поддержали. Он предложил дополнить законопроект требованием, согласно которому программа реновации должна утверждаться после внесения изменений в Генплан Москвы и ПЗЗ. Еще одно предложение Клычкова заключалось в том, чтобы москвичам было предложено не менее трех вариантов жилых помещений для переселения.

Первая поправка была отклонена на основании того, что градостроительным кодексом и так предусматривается, что строительство любого объекта должно вестись в строгом соответствии с Генпланом, объяснила Княжевская. Что касается изменений в ПЗЗ, то они будут вноситься по мере принятия и реализации программы реновации жилищного фонда, добавила глава Москомархитектуры.

"Вторая поправка не учитывает, что, в соответствии с законопроектом, переселяемым гражданам будет предоставляться равнозначное или равноценное жилищное помещение или равноценная денежная компенсация по желанию жителей. В случае принятии этой поправки можно тогда предоставлять любое помещение, которое не отвечает требованиям равнозначности и равноценности", — заключила Княжевская.