США
17.0517 мая17:20МСК
USD56.74+0.48
EUR62.96+0.92
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Мосгордума приняла законопроект о допгарантиях при реновации пятиэтажек

Сюжет:
Программа реновации в Москве (176)
17:0017.05.2017
(обновлено: 17:18 17.05.2017)
0890
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве. Архивное фотоЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 17 мая — РИА Недвижимость. Депутаты Мосгордумы в среду в окончательном чтении приняли законопроект о дополнительных гарантиях москвичам, чьи дома попадут в программу реновации. В окончательном варианте документа депутаты учли мнение прокуратуры о порядке выхода дома из программы реновации, а также включили многодетные семьи в список тех, кто может рассчитывать на поддержку властей при переселении.

Пятиэтажные жилые дома в районе Коптево, включенные в программу реновации. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Мосгордума одобрила поправку о помощи многодетным семьям при реновации

Закон о гарантиях

Ранее мэр столицы Сергей Собянин внес в Мосгордуму проект закона, который содержит 12 дополнительных гарантий для жильцов домов, попавших в программу реновации.

Согласно законопроекту, жители сносимых домов получат квартиры в новостройках. Общая площадь будет больше за счет более просторных кухонь, санузлов и прихожих. Москвичи смогут получить взамен своей квартиры и денежную компенсацию ее рыночной стоимости. Собственники квартир в пятиэтажках получат новое жилье в собственность, а владельцы неприватизированных квартир смогут выбрать, станут ли они собственниками или сохранят соцнайм.

"Сегодня у нас появляется возможность закрепить все гарантии в виде закона города Москвы. Это и район, куда будет переселение, и размер квартиры, и создание благоустроенной архитектурно-градостроительной среды. Закон важный, он показывает, в каком виде город предполагает реализовывать программу реновации. Нам необходимо принимать этот законопроект, он должен работать, чтобы мы могли работать с москвичами", — заявил в ходе заседания Мосгордумы председатель комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.

По словам главы Москомархитектуры Юлианы Княжевской, город проанализировал 250 тысяч обращений жителей и муниципальных депутатов с просьбой рассмотреть вопрос аварийности, ветхости конкретного жилого фонда. "Мы закрепляем несколько жилищно-имущественных прав граждан. Во-первых, мы закрепляем, что переселение будет в районе, во-вторых, мы закрепляем равнозначность, а самое главное, мы впервые закрепляем на законодательном уровне гарантии, требования и стандарты архитектурного проектирования", — отметила Княжевская.

Информационный центр голосования по реновации в центре госуслуг района Басманный в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Жители большинства пятиэтажек поддерживают реновацию, показал опрос

Она добавила, что даже после завершения голосования по программе реновации жилья жители Москвы смогут в любое время исключить свой дом из программы или, напротив, включить его в нее. Соответствующее решение может быть принято в любое время.

Выход из программы

В ходе обсуждения законопроекта было учтено мнение прокуратуры о порядке выхода дома из программы реновации.

"Мы уточнили замечания прокуратуры. До голосования в первом чтении редактор законопроекта внес необходимые изменения. На наш взгляд, с учетом этих изменений законопроект отвечает всем требованиям, в том числе и прокуратуры", — сказал Орлов.

Так, по словам Орлова, войти в программу реновации можно только с учетом мнения москвичей. "Не менее двух третей должны проголосовать за. Но после утверждения программы общее собрание собственников в многоквартирном доме может принять решение о выходе из программы. Это должно произойти до переселения", — объяснил Орлов.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Москалькова поддержала распространение программы реновации по всей стране

Также депутаты учли поправку Орлова о том, чтобы включить многодетные семьи в список тех, кто может рассчитывать на содействие при переселении со стороны столичных властей. Ранее в тексте закона говорилось, что такую помощь власти Москвы окажут ветеранам, одиноким пенсионерам, инвалидам и малоимущим гражданам.

Что не поддержали?

А вот поправки депутата КПРФ Андрея Клычкова парламентарии не поддержали. Он предложил дополнить законопроект требованием, согласно которому программа реновации должна утверждаться после внесения изменений в Генплан Москвы и ПЗЗ. Еще одно предложение Клычкова заключалось в том, чтобы москвичам было предложено не менее трех вариантов жилых помещений для переселения.

Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Собянин заявил, что не боится принимать непопулярные меры

Первая поправка была отклонена на основании того, что градостроительным кодексом и так предусматривается, что строительство любого объекта должно вестись в строгом соответствии с Генпланом, объяснила Княжевская. Что касается изменений в ПЗЗ, то они будут вноситься по мере принятия и реализации программы реновации жилищного фонда, добавила глава Москомархитектуры.

"Вторая поправка не учитывает, что, в соответствии с законопроектом, переселяемым гражданам будет предоставляться равнозначное или равноценное жилищное помещение или равноценная денежная компенсация по желанию жителей. В случае принятии этой поправки можно тогда предоставлять любое помещение, которое не отвечает требованиям равнозначности и равноценности", — заключила Княжевская.

Карта московских пятиэтажек под снос
© РИА Новости, Инфографика
Судьба московских пятиэтажек
Комментировать
+
Общество
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена