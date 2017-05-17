Московские ЗАГСы отменили живую музыку и попросили не приходить в шортах

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Регистрация брака в московских ЗАГСах больше не будет сопровождаться дополнительными платными услугами: в частности теперь вместо живой музыки будет звучать фонограмма, сообщила РИА Новости пресс-секретарь столичного управления ЗАГСа Евгения Смирнова в среду.

Как рассказала агентству Смирнова, управление ЗАГСа обновило памятку, в которой, например, рекомендует фотографам и операторам, а также гостям и бракосочетающимся не приходить на торжество в шортах, грязной и рваной одежде и обуви. Собеседница агентства пояснила, что такие правила существовали и ранее, сейчас памятка вышла в обновленной версии.

"Больших нововведений нет, кроме того, что теперь дополнительные платные услуги, которые оказывали не органы ЗАГС, все эти услуги выведены. Теперь у нас нет дежурных фотографов и видеооператоров, а музыкальное сопровождение в виде фонограммы", — рассказала собеседница агентства.

Соответствующее решение вступило в силу 1 мая. Однако исполнение живой музыки еще можно встретить в отдельных столичных учреждениях, поскольку не все успели обзавестись музыкальными центрами.

В связи с новшествами ЗАГСы выпустили обновленные рекомендации, которые вручают при подаче заявления на регистрацию брака, для того, чтобы предупредить молодоженов об изменениях. Она подчеркнула, что никакого специального дресс-кода ЗАГС не вводил, он лишь выпустил традиционные рекомендации, которые существовали и ранее.

"Также в этой памятке содержатся традиционные слова по внешнему виду для фотографов и операторов и то, что есть нормы общественного поведения, потому что органы ЗАГС располагаются в жилых секторах на первых этажах жилых домов", — пояснила Смирнова.