В Югре 75% представителей КМНС хотят заниматься традиционным промыслом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 мая — РИА Новости. Около 75% опрошенных в Югре представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС) изъявили желание заниматься традиционными видами хозяйственной деятельности, назвав приоритетными среди них оленеводство и охоту, а также сбор дикоросов, сообщает пресс-центр правительства ХМАО.

Кроме того, 60% опрошенных заявили, что хотели бы пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование по профессиям, связанным с традиционными видами хозяйственной деятельности народов Севера. При этом представители КМНС предпочитают вести свое хозяйство.

Ранее сообщалось, что за последние семь лет количество фермерских хозяйств, открытых представителями КМНС в Югре, увеличилось с 58 до ста. Этот рост в правительстве региона связывают, в том числе, с финансовой помощью, которая оказывается молодым предпринимателям, желающим работать в агропромышленной отрасли. Всего же за последние 10 лет на поддержку коренных народов Севера, проживающих на территории Югры, направлено не менее 6,5 миллиарда рублей, добавили в пресс-службе.

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