Свыше 1,5 тысячи жителей Липецкой области участвовали в акции "Онкодесант"

ЛИПЕЦК, 17 мая — РИА Новости. Более 1,5 тысяч человек из трех районов Липецкой области за три месяца этого года приняли участие в профилактической акции "Онкодесант", которая призвана проводить раннюю диагностику онкозаболеваний, сообщает обладминистрация.

Акция "Онкодесант" — это часть масштабного проекта региона "Здоровый регион", который проводится по инициативе главы области Олега Королева. В рамках проекта проходят также "Дни здорового сердца", "Школы здоровья на рабочем месте", "Кардиодесанты".

Только в мероприятиях по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний за последние два года приняло участие более 200 тысяч человек. Главная цель проекта — повысить информированность граждан о факторах риска развития сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний. Еще одна ключевая задача — привлечь жителей региона к прохождению профилактических осмотров и участию в диспансеризации.



В марте — мае "Онкодесант" уже побывал в Грязинском, Добровском и Долгоруковском районах. Участие в акции приняли более полутора тысяч человек. В этом году акция охватит девять районов. Следующий выезд врачей состоится в Добровский район."Если нам удастся повысить ответственность людей за свое здоровье, убедить их чаще обследоваться, это поможет увеличить среднюю продолжительность жизни населения, а также повысить её качество", — сказал РИА Новости глава региона.Жители Липецкой области могут узнать о проведении акции в Интернете, СМИ, а также медучреждениях региона. Впервые акция стартовала в городе Липецке.

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