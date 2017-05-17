Потребность в правовых нормах в мире не сокращается, считает Медведев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. Потребность в правовом регулировании в глобальном мире не сокращается, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"В глобальном мире действительно потребность в правовом регулировании не сокращается. Более того, чем стремительнее меняется структура экономики, стремительнее изменяется повседневная жизнь, тем чаще людям оказывается нужна защита со стороны права", — сказал Медведев на Санкт-петербургском международном юридическом форуме.

"Юристы обязаны на все эти вызовы отвечать, так чтобы сохранить истинный дух права, даже если букву нам помогает набирать компьютерная программа", — добавил он.

Он отметил, что необходимо использовать самые передовые судебные практики и правовые практики в целом, учиться друг у друга, обмениваться опытом, находить баланс между национальными правовыми системами и трансграничным регулированием.