Дальневосточные компании хотят построить жилье для сотрудников

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Новые предприятия на Дальнем Востоке обратились в Минвостокразвития с инициативой создания в рамках программы "дальневосточный гектар" рабочие поселения для своих сотрудников, сообщили в пресс-службе министерства со ссылкой на его главу Александра Галушку.

"Это сделано для того, чтобы люди, которые приехали работать на этих предприятиях, получили свой "дальневосточный гектар" вместе со своими коллегами и могли бы образовать вместе поселения. Мы будем приветствовать и поддерживать такого рода начинания, когда, с одной стороны, есть усилия государства, а, с другой, работодателя — помогать обустраивать "дальневосточный гектар", – отметил глава ведомства.

По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, три предприятия: Амурский завод металлоконструкций, RFP (лесопромышленный комплекс Дальнего Востока), Алдан-золото – выразили интерес к формированию таких поселений.

Федеральный закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу с 1 июня 2016 года. На первом этапе земля выделялась лишь в определенных "пилотных" муниципалитетах. С 1 октября 2016 года дальневосточник может получить земельный участок в своем регионе. С 1 февраля 2017 года "дальневосточный гектар" выдается любому жителю России. По последним данным, за весь период реализации программы поступило почти 90 тысяч заявок на "дальневосточные гектары". Выдано более 16 тысяч земельных участков.