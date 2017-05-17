Дальневосточные компании хотят построить жилье для сотрудников

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Новые предприятия на Дальнем Востоке обратились в Минвостокразвития с инициативой создания в рамках программы "дальневосточный гектар" рабочие поселения для своих сотрудников, сообщили в пресс-службе министерства со ссылкой на его главу Александра Галушку.
По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, три предприятия: Амурский завод металлоконструкций, RFP (лесопромышленный комплекс Дальнего Востока), Алдан-золото – выразили интерес к формированию таких поселений.
Федеральный закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу с 1 июня 2016 года. На первом этапе земля выделялась лишь в определенных "пилотных" муниципалитетах. С 1 октября 2016 года дальневосточник может получить земельный участок в своем регионе. С 1 февраля 2017 года "дальневосточный гектар" выдается любому жителю России. По последним данным, за весь период реализации программы поступило почти 90 тысяч заявок на "дальневосточные гектары". Выдано более 16 тысяч земельных участков.