Медведев рассказал о спорах в международных судах без согласия ответчика

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Попытки разрешения споров в международных судах без согласия государства-ответчика опасны и противоречат сути международного судебного разбирательства, заявил в ходе Петербургского международного юридического форума премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Арбитраж остается одним из самых востребованных способов решения споров не только между государствами, но и между компаниями, но и, конечно, попытка решить спор именно в суде на национальном уровне или наднациональном уровне. Такая попытка она правильна и ее можно только приветствовать. Естественно при четком соблюдении существующей процедуры. К таким случаям, конечно, не относятся ситуации, когда появляются попытки разрешения споров в международных судах без согласия государства-ответчика, такие тенденции тоже существуют — они опасны и противоречат сути международного судебного разбирательства", — сказал Медведев в среду.