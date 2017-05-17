Медведев сомневается, что юристов вскоре заменит искусственный интеллект

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Искусственный интеллект в ближайшем будущем не сможет заменить юристов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме.
"А значит, все равно будут нужны сбалансированные, общепризнанные и четкие правила поведения, правила социального взаимодействия даже при наличии новых алгоритмов взаимодействия. Поэтому хочу выразить свою убежденность, что, конечно, пока никакой альтернативы праву, как механизму достижения справедливости и стабильности в обществе, просто не существует", — подытожил он.