Медведев сомневается, что юристов вскоре заменит искусственный интеллект

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Искусственный интеллект в ближайшем будущем не сможет заменить юристов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме.

"Искусственный интеллект вряд ли сможет в ближайшем будущем заменить юристов. Как справедливо здесь заметил физик-теоретик Стивен Хокинг в одном из своих опусов: даже если машины обеспечат нас всеми материальными благами, в которых мы нуждаемся, распределять эти блага все равно будут люди. Это действительно в природе человека", — сказал глава правительства.

"А значит, все равно будут нужны сбалансированные, общепризнанные и четкие правила поведения, правила социального взаимодействия даже при наличии новых алгоритмов взаимодействия. Поэтому хочу выразить свою убежденность, что, конечно, пока никакой альтернативы праву, как механизму достижения справедливости и стабильности в обществе, просто не существует", — подытожил он.