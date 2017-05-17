Sputnik Азербайджан вошел в десятку самых популярных онлайн-СМИ страны

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Портал информационного агентства и радио Sputnik Азербайджан вошел в десятку лидеров онлайн-СМИ страны согласно рейтингу измерителя интернет-аудитории Liveinternet, основанному на подсчете уникальных посетителей в апреле 2017 года. Таким образом, число ресурсов Sputnik, лидирующих в медиапространстве стран Евразии, увеличилось до одиннадцати.

В Грузии, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане и Узбекистане информационные порталы Sputnik входят в ТОП-3, в Армении — в ТОП-5 лидеров медиарынка. В Беларуси и Эстонии онлайн-ресурсы Sputnik входят в десятку самых популярных интернет-СМИ. В Абхазии и Южной Осетии сайты Sputnik лидируют среди локальных интернет-изданий.

Sputnik (sputniknews.com) — новостное агентство и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более, чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском. На евразийском пространстве Sputnik работает в 14 странах и представлен современными мультимедийными ресурсами, включая интернет-порталы на национальных и русском языках, радио и пресс-центры.