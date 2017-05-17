Москалькова призвала ГД бороться с нарушением прав граждан в сфере экологии

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила депутатов Госдумы объединить усилия с аппаратом омбудсмена для борьбы с нарушением прав граждан в сфере экологии.

"Экология, по этой категории прав граждан поступило больше всего коллективных обращений. В том числе (жалоб) на нарушение экологических требований при строительстве и эксплуатации предприятий и сооружений, на содержание заповедников и национальных парков, на загрязнение окружающей среды свалками и полигонами для мусора", — сообщила Москалькова во время выступления в Госдуме.

Она напомнила, что 2017 год является годом экологии, и попросила депутатов объединить силы в целях защиты прав граждан в сфере экологии.

"Например, на территории Ивановской области расположена 31 свалка, допустимый срок эксплуатации большинства из них давно истек… Десятки асфальтовых заводов загрязняют атмосферу в Красноярском крае. Крайне неблагоприятная экологическая атмосфера в Мурманске и Уфе, Челябинской области и Хабаровском крае, чего только стоит порт "Ванино", — привела пример омбудсмен.

В среду омбудсмен на пленарном заседании Государственной Думы РФ выступила перед депутатами с ежегодным докладом о своей работе за 2016 год. Уполномоченный сообщила депутатам об основных тенденциях в правозащитной сфере.