В ГД сняли с рассмотрения закон о гражданстве для детей из смешанных семей

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Госдума сняла с дальнейшего рассмотрения закон об упрощенном предоставлении российского гражданства детям, родившимся за границей в семьях, в которых один из родителей не является гражданином РФ, работу над решением этой проблемы решили начать "с чистого листа".

Законопроект был внесен в Госдуму президентом, принят Госдумой 11 июня 2013 года и отклонен советом Федерации 26 июня того же года. Согласно документу, родитель-гражданин РФ мог обратиться с заявлением о предоставлении российского гражданства своему ребенку. В настоящее время требуется обязательное согласие иностранного родителя для такого заявления, если ребенок проживает за границей. Законопроект исключал необходимость получения согласия иностранного родителя. Также документ предусматривал возможность приобретения гражданства без выполнения общих обязательных условий по пятилетнему сроку проживания в РФ, знанию языка.

Согласившись в целом с концепцией законопроекта, сенаторы посчитали противоречащей Конституции и целому ряду федеральных законов норму, предусматривающую отмену гражданства РФ, полученного по упрощенной схеме. Это могло произойти, если до достижения 20 лет обладатель такого гражданства не отказался от иностранного гражданства или не направил заявление о выборе российского гражданства. Соответствующая норма появилась в ходе принятия Госдумой президентского законопроекта во втором чтении.

Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Татьяна Касаева сообщила, что после отклонения закона Советом Федерации была создана согласительная комиссия, которая собирается из депутатов и сенаторов Совета Федерации после отклонения законов. Она добавила, что срок полномочий комиссии истек в декабре 2013 года.

"В данной трактовке законопроекту не решает существующей проблемы и не устраняет пробелы в праве, а наоборот, создает коллизии и проблемы для правоприменителя. В связи с чем комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предлагает снять законопроект с дальнейшего рассмотрения", — сказала Касаева на пленарном заседании.

Вместе с тем она отметила, что как полагает комитет, концепция закона не потеряла свою актуальность. "Существует пробел в праве и его необходимо устранить с помощью новой законодательной инициативы", — сказала Касаева.

Депутат КПРФ Леонид Калашников выступил за то, чтобы доработать этот закон, убрать из него поправку, из-за которой весь закон был отклонен и принять его, не дожидаясь нового законопроекта. Госдума не поддержала это предложение и приняла решение начать работу над решением обозначенной проблемы "с чистого листа".