ГД приняла во II чтении проект об оповещении населения о ЧС операторами

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект, который обязывает операторов связи оповещать население о чрезвычайных ситуациях.
Также, согласно законопроекту, операторы должны при наличии технической возможности "предоставлять соответствующим органам и организациям … объекты своей инженерной инфраструктуры для размещения и подключения устройств системы оповещения и доведения сигналов оповещения и экстренной информации".
Как отмечается в пояснительных документах, принятие проекта позволит усилить адресность оповещения, уменьшит время доведения экстренной информации в зоне ЧС, увеличит площадь распространения сигналов оповещения посредством сетей электросвязи и инфраструктуры операторов связи.