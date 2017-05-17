ГД приняла во II чтении проект об оповещении населения о ЧС операторами

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект, который обязывает операторов связи оповещать население о чрезвычайных ситуациях.

Документ устанавливает обязанность операторов передавать пользователям сигналы оповещения и информацию, которая носит экстренный характер и "связана с сиюминутно возникшей или возникающей угрозой жизни и здоровью населения".

Также, согласно законопроекту, операторы должны при наличии технической возможности "предоставлять соответствующим органам и организациям … объекты своей инженерной инфраструктуры для размещения и подключения устройств системы оповещения и доведения сигналов оповещения и экстренной информации".

Как отмечается в пояснительных документах, принятие проекта позволит усилить адресность оповещения, уменьшит время доведения экстренной информации в зоне ЧС, увеличит площадь распространения сигналов оповещения посредством сетей электросвязи и инфраструктуры операторов связи.