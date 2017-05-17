Госдума может провести слушания по защите прав и свобод гражданина

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Госдума по итогам отчета уполномоченного по правам человека в РФ приняла постановление, в котором, в частности, рекомендуется провести в период осенней сессии парламентские слушания по проблемам защиты прав и свобод гражданина в РФ.

С отчетом о состоянии прав человека в России в Госдуме в среду выступила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.

"Рекомендовать комитету Государственной Думы по государственному строительству и законодательству и комитету Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений совместно с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации провести парламентские слушания в период осенней сессии 2017 года по актуальным проблемам защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации", — говорится в постановлении.